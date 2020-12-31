Başkan'dan esnafa 'yeni yıl' ziyareti

Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya yılın son gününde esnafı ziyaret ederek öneri ve taleplerini dinledi.

Hedeflediği daha modern, daha müreffeh bir Akçakale için gecesini gündüzüne katan Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya esnafı ve vatandaşları da ihmal etmiyor. Sık sık sahaya inen Başkan Yalçınkaya yeni yıl öncesi de esnafı ziyaret etti. Hem esnafla buluşan hem de vatandaşlarla görüşen Başkan Yalçınkaya öneri ve taleplere kulak verdi.

Ziyarete dair baktığı açıklamada yeni yıla dair de temennilerde bulunan Başkan Yalçınkaya "Allah'tan temennimiz önümüzdeki yıl inşallah bu aşılarla beraber esnafımızın yüzü gülsün, güzel işler yapsın, bu felaket yılı inşallah hatıralarımızda kalsın. Gelecek yıl inşallah bütün hayrı ile bereketi ile gelir. Yeni yılın esnafımıza buradaki kardeşlerimize inşallah güzel umutlar getirmesini, bu hastalığın Cenab-ı Hakk tarafından defedilmesini ve herkesin sağlık içinde işine dönmesini temenni ediyoruz" dedi.

Esnaf Reşit Remir de Başkan Yalçınkaya'ya ziyareti için şu sözlerle teşekkür etti."Başkanımızın ziyareti için teşekkür ederiz. Kendisine sorunlarımızı aktardık. Not ettiler, halledeceklerini söylediler. Biz de yeni yılın esnafımıza Türkiye'mize hayırlara vesile olmasını dileriz."