Başkentte yılbaşı gecesi 14 bin 949 polis görevi başında

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 21.00 ile pazartesi sabah 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yılbaşı gecesi uygulanacak kısıtlamalar ve illerdeki koronavirüs tedbirleri, İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi'nden 24 saat takip edilecek.

YILBAŞINDA YABANCI TURİSTLERE DE KAPALI OLACAK

Ankara'da yabancı turistlere de kapalı olacak cadde ve meydanlar belirlendi. Ankara Valiliği'nin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararında belirtilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Anadolu Meydanı'na ek olarak, Kuğulu Park, Sakarya Caddesi, Yüksel Caddesi, Konur-1 Sokak, Karanfil-1 Sokak, İzmir-1 Cadde ile Bahçelievler Mahallesi 7. Cadde, yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlere sınırlandı.

Söz konusu karar kapsamında belirtilen cadde, bulvar veya meydanlarda sınırlama getirilen süre boyunca girişlerin engellenmesi için polis ekipleri tarafından fiziki güvenlik tedbirleri aldı. Turistler de dahil bir araya gelebilecekleri etkinliklere kesinlikle müsaade edilmeyecek.

ANKARA EMNİYETİNDEN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı tedbirlerinin etkin bir şekilde uygulanması, sosyal izolasyon, genel güvenlik ve asayiş sağlanması amacıyla yoğun şekilde güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik tedbirleri çerçevesinde 235 uygulama noktası, 14 bin 949 görevli polis, 989 görevli ekip, 2 adet havadan drone ile kontrol edilirken 2 adet dedektör köpek görev alacak.