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'nde kontrolden çıkan ambulans devrildi: 2 yaralı

'nde sürücüsünün kontrolünden çıkan 112 Acil Servis ambulansı devrildi. Kazada 1'i sağlık personeli 1'i  hasta olmak üzere 2  kişi hafif  yaralandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 1.1.2021 05:40 ABONE OL
Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan ambulans devrildi: 2 yaralı

Kaza, 02.30 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere-TEM Otoyolu bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen, içinde 3 sağlık personeli ve 1 hastanın bulunduğu 34 BEP 917 plakalı 112 acil servis ambulansı, D-100 Karayolu'ndan Haramidere- Bağlantı yoluna girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 sağlık personeli ile 1 hasta hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2 yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Devrilen ambulans vinçle olay yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.

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Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan ambulans devrildi: 2 yaralı
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