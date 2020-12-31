Beylikdüzü'nde kontrolden çıkan ambulans devrildi: 2 yaralı

Kaza, 02.30 sıralarında Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere-TEM Otoyolu bağlantı yolu girişinde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen, içinde 3 sağlık personeli ve 1 hastanın bulunduğu 34 BEP 917 plakalı 112 acil servis ambulansı, D-100 Karayolu'ndan Haramidere- Bağlantı yoluna girdiği sırada kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 1 sağlık personeli ile 1 hasta hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2 yaralı tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Devrilen ambulans vinçle olay yerinden kaldırıldı.



Polis, kazayla ilgili çalışma başlattı.