Bingöl Belediyesi filosunu güçlendirdi

Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, araç parkını gezerek hizmet ağına dahil edilen yeni araçları inceledi.

Başkan Arıkan, yaptığı açıklamada, insan ve hizmet odaklı yerel yönetim anlayışı ile vatandaşlara zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Yeni araçlarla birlikte mevcut araç sayısının 110'a çıkarıldığını belirten Başkan Arıkan, yeni satın alınan araçların, vatandaşlara ve personele hayırlı olmasını temenni etti.

Arıkan, "Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet etmek için 4 adet panelvan araç, 1 vidanjör, 1 çöp aracı, 1 minibüs ve 1 pikap olmak üzere 8 adet yeni aracı filomuza dâhil ettik. Bir yandan araç ve gereç filomuzu güçlendirerek vatandaşlarımıza hızlı ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini, tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Zaman içerisinde araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımızın ilimize, vatandaşlarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Araç tanıtım programının ardından belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Başkan Arıkan, personelin talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Arıkan, "Farklı görev ve sorumluluklarımız olsa da hepimizin temel gayesi kadim kentimiz Bingöl'e hizmet etmektir. Bu doğrultuda her birimiz ilimize, insanımıza hizmet etmek için canla başla çalışmalı, sorumlu olduğumuz çevremize karşı faydalı olmalıyız. Ekmeğini yedimiz, suyunu içtiğimiz bu kadim topraklara elbirliğiyle hizmet edeceğiz. Bu doğrultuda yaptığınız hizmetlerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.