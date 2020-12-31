Bu parka gelen çocuklar meyveyı dalından yiyecekler

Kocaeli Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yeni açılan ve meyve ismi verilen parklara, çocuklar oynarken dalından kopartıp yemeleri için parkın ismini aldığı meyveleri dikmeye devam ediyor.

30 ADET ELMA DİKİMİ GERÇEKLEŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Narlı Park'a 41 adet nar ağacı dikilmesi sonrasında; meclis üyeleri, başkan yardımcılar ve siyasi partilerin ilçe başkanları ile mahalle sakinleri ve çocuklarla birlikte yapımı tamamlanan İhsaniye Elmalı Park'ına 5 yaşında olan 30 adet elma dikimi gerçekleştirdi.

"ELMA YEMEKTE NASİP OLUR İNŞALLAH"



Katılanlarla birlikte elma ağaçlarını tek tek diken Başkan Sezer yaptığı açıklamada, "Narlı Park diktiğimiz 41 nar ağacı sonrasında, yapımını bu sene tamamladığımız Elmalı Park'ta da; 30 adet, 5 yaşındaki elma ağacının dikimini gerçekleştirdik. Meclis üyelerimiz ve siyasi parti ilçe başkanlarımız ile birlik ve beraberlik içinde gerçekleştirdiğimiz elma ağacı dikimine katılan herkese şükranlarımı sunuyorum. Allah, Elmalı Park'ta mahalle sakinleri ve çocuklarımızın, dalından kopararak, elma yemelerini nasip etsin" dedi.

"DALINDAN KOPARIP MEYVE YİYECEKLER"



Başkan Sezer'in bu projesiyle, parklara farklı bir anlam kazandırılırken, gelecekte parklarda oynayan çocuklar, spor yapan gençler ve dinlenen mahalle sakinleri, dalından kopartıp elma yiyebilecekler. 2000 m2 alanda yapılan Elmalı Parkta; basketbol sahası, açık hava spor aletleri, çocuk oyun grupları, kameriyeler ve yürüyüş yolları yer alıyor.