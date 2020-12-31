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Bugün 31 Aralık Perşembe kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı tatili öncesi pek çok konu merak edilmeye başlandı. 31 Aralık 2020 tarihinin hafta içi Perşembe gününe denk gelmesinden dolayı tatil olup olmadığı bu bakımdan ise açık olan yerler araştırılmaya başlandı. Özellikle bankalarda işlemlerini yapacak olan kişiler için yılbaşında çalışıyor mu sorusunun yanıtı önem kazanıyor. Peki; ? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 09:09 Son Güncelleme: 31.12.2020 09:09 ABONE OL
Bugün 31 Aralık Perşembe bankalar açık mı kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Yılbaşı günü ve ertesi gün 1 Ocak tarihinin hafta içi günlerine denk gelmesinden dolayı PTT, eczane, kargo ve bankalar açık mı gibi pek çok sorunun yanıtı önem kazanıyor. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul edilirken bilindiği üzere 31 Aralık günü resmi tatile dahil değil. Peki; yarın bankalar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.

2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.

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Bugün 31 Aralık Perşembe bankalar açık mı kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?
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