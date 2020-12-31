Bugün 31 Aralık Perşembe bankalar açık mı kapalı mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?

Yılbaşı günü ve ertesi gün 1 Ocak tarihinin hafta içi günlerine denk gelmesinden dolayı PTT, eczane, kargo ve bankalar açık mı gibi pek çok sorunun yanıtı önem kazanıyor. Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul edilirken bilindiği üzere 31 Aralık günü resmi tatile dahil değil. Peki; yarın bankalar açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu?
31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü ise bankalar, kargolar, PTT ve eczaneler kapalı olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil.
2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.