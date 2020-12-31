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Bugün bankalar ne zaman saat kaçta kapanıyor? Bankalar 31 Aralık'ta saat kaça kadar açık?

Yeni yıla az bir zaman kala , saat kaça kadar açık sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Yılbaşı tatili için geri sayım başlarken yurt genelinde yeni yıl için büyük bir heyecan yaşanıyor. 31 Aralık 2020 tarihinin hafta içi Perşembe gününe denk gelmesinden dolayı bugün bankalar ne zaman saat kaçta kapanıyor? Bankalar 31 Aralık'ta saat kaça kadar açık?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 14:46 ABONE OL
Bugün bankalar ne zaman saat kaçta kapanıyor? Bankalar 31 Aralık'ta saat kaça kadar açık?

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1 Ocak 2021 yılbaşı tatili oluyor 31 Aralık 2020 tarihinin hafta içi Perşembe gününe denk gelmesinden dolayı ise bankalarda işleri olan kişiler bankalar açık mı, saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Peki; bugün bankalar ne zaman saat kaçta kapanıyor? Bankalar 31 Aralık'ta saat kaça kadar açık?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık'ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.

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Bugün bankalar ne zaman saat kaçta kapanıyor? Bankalar 31 Aralık'ta saat kaça kadar açık?
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