Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1 Ocak 2021 yılbaşı tatili oluyor 31 Aralık 2020 tarihinin hafta içi Perşembe gününe denk gelmesinden dolayı ise bankalarda işleri olan kişiler bankalar açık mı, saat kaça kadar açık gibi soruların yanıtlarına ulaşmak istiyor. Peki; bugün bankalar ne zaman saat kaçta kapanıyor? Bankalar 31 Aralık'ta saat kaça kadar açık?

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık'ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.