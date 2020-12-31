Bugün Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta? 31 Aralık Milli Piyango Online yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni yıla sayılı saatler kala yılbaşı özel çekilişi için heyecan başladı. Milli Piyango Online ile noter huzurunda yapılacak tarihi çekilişte büyük ikramiyenin 100 Milyon TL olarak açıklanması ilgiyi daha da arttırdı. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yayınlanan çekiliş takvimi ile Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda sorusu ise cevabını buldu. Öğle saatlerinde başlayacak ve akşama kadar sürecek olan çekilişin tüm detayları için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun detayları!
Milli Piyango'nun bu sene ki büyük ikramiyesi 100 Milyon TL olarak açıklandı. Milyonlarca bilet satın alınırken, tarihi gün için ise geri sayım başladı. Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama ile çekiliş saatleri belli oldu.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ YAYIN KANALI BELLİ OLDU
YAYIN-1 : 14:00- 20:30 TSİ
14:30-16:00 1. Bölüm / 200-1.000 TL ikramiye kazanan numaralar
16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30-20:00 3. Bölüm / 10.000 TL-10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
YAYIN-2 : 22:30-00:30 TSİ
23:00- 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)
KANAL D VE TEVE 2'DEN CANLI OLARAK YAYINLANACAK
Milli Piyango'nun 31 Aralık Perşembe akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişi Kanal D ve Teve 2'den canlı olarak yayınlanacak
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ AÇIKLANDI
Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklama milyonları heyecanlandırdı. 31 Aralık Perşembe günü dağıtılacak ikramiye tutarı açıklandı.
AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 100 lira, yarım ise 50 lira, çeyrek ise 14,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI İŞLEMİ İLE BİLET SORGULAMA EKRANI
Milli Piyango Online ile bu yıl gerçekleşecek olan büyük çekiliş için detaylar belli oldu. Dağıtılacak ikramiyeler resmen açıklanırken, biletler de hızla tükenmeye başladı. Milli Piyango sonuçları açıklanması ile birlikte Milli Piyango sorgulama işlemi en çok merak edilen konu olacak.
Milli Piyango sorgulama işlemlerinizi aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz.
Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı işlemi için tıklayınız…
Milli Piyango'nun 100 Milyon TL değerindeki ikramiyenin sahibini bulacağı için gün geri sayım başladı. 31 Aralık'ta yılbaşı özel çekilişi sonuçları yine sabah.com.tr adresi üzerinden takip edilecek. Milli Piyango sorgulama işlemi ile biletinize çıkan ikramiye olup olmadığını kolaylıkla öğrenebileceksiniz. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi için izlenecek adımlar şöyle;
- Milli Piyango Sonuçları bağlantısına tıklayın
- Bilet numarası alanına biletinizde bulunan 6 haneli rakamı yazın.
- Sorgula butonuna tıklayın