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? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında Sağlık Ocakları açık mı, çalışıyor mu?

Yeni yıla girerken en çok araştırılan konulardan birisi de sağlık ocaklarının durumu oldu. Resmi tatil sebebiyle aile hekimliği sağlık ocaklarının faaliyet gösterip göstermeyeceğini merak ediliyor. 31 Aralık Perşembe gününe denk gelirken 1 Ocak Cuma gününe denk gelirken yılbaşı tatil takvimi de belli oldu. Öte yandan vatandaşlar işlerini erkenden halletmek isterken 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri için sağlık ocakları çalışma saatlerinin durumunu sorguluyor. Peki ? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında Sağlık Ocakları açık mı, çalışıyor mu?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 10:39 ABONE OL
Bugün Sağlık Ocakları açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında Sağlık Ocakları açık mı, çalışıyor mu?

Aile Sağlığı Merkezi olarak bilinen Sağlık Ocakları çalışma saatleri gün içinde sıklıkla araştırılıyor. Özellikle ilaç yazdırma, kan verme gibi işlemler için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini bekleyen vatandaşlar bugün sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil günü ve öncesinde sağlık ocakları günlük hayatın içinde birçok iş için gerekli oluyor. Peki Bugün Sağlık Ocakları açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında Sağlık Ocakları açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Yeni tip coronavirüs tedbirlerince 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sağlık ocaklarının çalışma durumlarını merak ettirdi. 31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, Sağlık Ocakları, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü kargolar kapalı olacak.

31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatili 1 Ocak 2021 olarak kabul ediliyor. 31 Aralık 2020 ise normal şekilde çalışılacak. 31 Aralık resmi tatile dahil değil.

31 ARALIK VE 1 OCAK YILBAŞINDA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Sağlık Ocakları 08:00' ile 17:00 saatleri arasında hizmet vermektedir ancak her bireyin bağlı bulunduğu aile hekiminin çalışma saatleri farklı olabilir. Bu sebeple bağlı bulunduğunuz sağlık ocaklarından hekiminizin çalışma gün ve saatlerini sağlıklı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Bugün Sağlık Ocakları açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında Sağlık Ocakları açık mı, çalışıyor mu?
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