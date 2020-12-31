Aile Sağlığı Merkezi olarak bilinen Sağlık Ocakları çalışma saatleri gün içinde sıklıkla araştırılıyor. Özellikle ilaç yazdırma, kan verme gibi işlemler için 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerini bekleyen vatandaşlar bugün sağlık ocakları açık mı sorusuna yanıt arıyor. Resmi tatil günü ve öncesinde sağlık ocakları günlük hayatın içinde birçok iş için gerekli oluyor. Peki Bugün Sağlık Ocakları açık mı? 31 Aralık ve 1 Ocak yılbaşında Sağlık Ocakları açık mı, çalışıyor mu?

BUGÜN SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Yeni tip coronavirüs tedbirlerince 3 gün boyunca uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı sağlık ocaklarının çalışma durumlarını merak ettirdi. 31 Aralık Perşembe günü resmi kurum ve kuruluşlar çalışacak. Bankalar, Sağlık Ocakları, PTT, eczaneler, kargolar açık olacak. 1 Ocak 2021 Cuma günü kargolar kapalı olacak.