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ve 1 milyon TL'lik soruyu görebilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümü ile atv'de!

Kim Milyoner Olmak İster, ilginç soruları ve yarışma sahneleri ile seyircileri ekranlara kilitleyecek yılbaşı özel bölümü ile atv'de yayınlanıyor! 90'lı yılların efsane sanatçıların yarışacağı Kim Milyoner Olmak İster'in bu özel bölümünde hangi ünlü isim kaçıncı soruya kadar gelecek? Yarışmaya katılan efsane isimler arasında ve da yer alıyor. Peki, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyon TL değerindeki soruyu açabilecekler mi, kaçıncı soruya kadar ter dökecekler? İşte, Emel Müftüoğlu ve Burak Kut'un katılacağı yarışma hakkında detaylar ve özel bölüm fragmanı...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 20:25 Son Güncelleme: 31.12.2020 20:25 ABONE OL
Burak Kut ve Emel Müftüoğlu 1 milyon TL'lik soruyu görebilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümü ile atv'de!

Kim Milyoner Olmak İster, her sene olduğu gibi bu yılbaşında da nefes kesen bir bölüm ile ekranlara gelecek. Ünlü sanatçıların yarışacağı Milyoner'de bu yılbaşında yarışmacılar 90'lı yılların efsane isimleri olacak. Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünde zorlu sorular karşısında ter dökecek isimler arasında, Emel Müftüoğlu ve Burak Kut da yer alıyor. Peki, yarın akşamki bölümde yarışmacılardan Emel ve Burak 1 milyon TL değerindeki soruyu açabilecek mi?

Yılbaşında Burak Kut atv ekranlarında! 'Kim Milyoner Olmak İster' Yılbaşı Özel Bölümü tanıtımı | Video

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YILBAŞI ÖZEL

2021'e başta sağlık olmak üzere güzel temennilerle girmek için bu yılbaşında, "Kim Milyoner Olmak İster" yılbaşı özel bölümüne 90'lara damga vuran değerli sanatçılar Serdar Ortaç, Burak Kut ve Emel Müftüoğlu konuk olacak.

Hepimizin evde geçireceği bu yılbaşı gecesinde, sevilen sanatçılar Çocuk Esirgeme Kurumu için yarışmacı koltuğunda otururken, yıllar geçse de dillerden düşmeyen şarkılarıyla atv ekranlarını şenlendirecekler.

"Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel" bölümü, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 20.00'de atv'de!

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Burak Kut ve Emel Müftüoğlu 1 milyon TL'lik soruyu görebilecek mi? Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı bölümü ile atv'de!
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