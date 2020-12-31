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’da şoke eden görüntüler! Yılbaşı için canlarını hiçe saydılar

’da yılbaşı öncesi akıl almaz görüntüler kaydedildi. Vatandaşlar alışveriş için büyük market ve alış veriş merkezleri önünde bitmek bilmeyen kuyruklar oluşturdu.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:57 ABONE OL
Bursa’da şoke eden görüntüler! Yılbaşı için canlarını hiçe saydılar

Bursa'da yılbaşı öncesi akıl almaz görüntüler kaydedildi. Vatandaşlar alışveriş için büyük market ve alış veriş merkezleri önünde bitmek bilmeyen kuyruklar oluşturdu.

Pandemi nedeniyle alınan kısıtlamalara ve yapılan tüm uyarılara rağmen Bursa'da akıl almaz görüntüler kayda alındı. Ünlü markaların, büyük marketlerin ve alışveriş merkezlerinin önü hınca hınç doldu. Salgını hiçe sayanlar, uzun kuyruklara girdi. Yılbaşı alışverişi için canlarını hiçe sayan çok sayıda vatandaş, görmek istemediğimiz görüntülere neden oldu.

ÇOLUK ÇOCUK SIRAYA GİRDİLER

Bursa'nın ünlü markalarından olan bir mağazanın önündeki uzun kuyrukta, çocukların da olması bu kadarına pes dedirtti. Mağaza yetkilileri pandemi kuralı çerçevesinde içeriye sınırlı sayıda müşteri alınca, mağaza girmekte ısrarcı olanlar, uzun süre beklemeyi seçti. Salgının bulaş hızının azaltılması için alınan tüm önlemlere rağmen ortaya çıkan görüntüler, duyarlı vatandaşların da tepkisini çekti.

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Bursa’da şoke eden görüntüler! Yılbaşı için canlarını hiçe saydılar
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