Büyük ikramiye çıkan sayılar ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Geçen sene büyük ikramiye çıkan numaralar hangileri?

Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi milyonlarca vatandaş tarafından heyecanla bekleniyor. Yarın gerçekleştirilecek olan çekilişte 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye verilecek. 14.30'da başlayacak olan canlı yayında yapılacak çekiliş ile birlikte kazanan numaralar duyurulacak. Milli Piyango bilet sorgulama işlemini gerçekleştiren vatandaşlar, çeyrek, yarım ve tam biletlerine ne kadar ikramiye isabet ettiğini öğrenebilecek. Peki, Büyük ikramiye çıkan numaralar saat kaçta açıklanacak? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye çıkan numaralar sorgulama
Geçtiğimiz yıl 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet.
Peki, bu yıl büyük ikramiye saat kaçta açıklanacak?
İşte detaylar;
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milyonlarca vatandaşın heyecan ile beklediği Milli Piyango çekilişi yarın saatler 14.30'u gösterdiğinde başlayacak. Büyük ikramiye çekilişi ise 23.00'da başlayacak.
GÜN BOYU MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ
Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Milli Piyango Online resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 2021 Yılbaşı bilet fiyatları netleşti. Tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak açıklandı.
MİLLİ PİYANGO 2020 BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN NUMARALAR
Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti.