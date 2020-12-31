Büyükşehir ipekböcekçiliği desteği için sahada

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, kırsal kalkınmaya ve tarımsal göçün engellenmesi amacıyla yaptığı faaliyetler çerçevesinde, tarımın başkenti Şanlıurfa İlinde İpekböcekçiliğinin yaygınlaştırılması Projesi'ni hayata geçiriyor.

İpekböcekçiliğinin Şanlıurfa'da yaygınlaştırılması adına harekete geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ipekböcekçiliği yapmak isteyen vatandaşlara, üretimde gerekli tüm malzemelerin dağıtımını gerçekleştirmek adına çalışmalarına başladı.

İPEKBÖCEKÇİLİĞİ İÇİN 77 ÇİFTÇİNİN MÜRAACATI İNCELENİYOR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından gerekli ekipman desteğinin verileceği çağrısının ardından 30 Kasım'da sona eren başvuruların akabinde Şanlıurfalı çiftçilerden alınan 83 başvuru incelenerek 77 çiftçinin şartları uygun bulundu.

BÜYÜKŞEHİR, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ İÇİN EKİPMAN DESTEĞİNE BAŞLADI

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde başlayan uygulama il genelinde uygulanacak. Hilvan'dan başvuru yapan çiftçilerin uygunluk kriterlerinin incelendiği saha gezisinde değerlendirmelerde bulunan Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, ilkel şartlarda yapılan ipekböcekçiliğinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği desteklerle daha modern bir şekilde yapılacağını aktardı.

ÇİFTÇİLERDEN ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Alacakları ekipman ve malzeme desteği ile daha iyi şartlarda İpekböcekçiliği yapabileceklerini belirten çiftçiler Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerini ilettiler.