Can dostlar aç kalmayacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı nedeniyle Türkiye genelinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek ve su bulmakta sıkıntı çekecek sokak hayvanları için 50 yeni beslenme noktası oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanlığı ekipleri, oluşturduğu 140 besleme noktasında rutin çalışmasını sıklaştıracak. Ayrıca olası hayvan yaralanmaları için Köpek Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde nöbetçi veteriner bulundurulurken eski seçim sandıklarından oluşturulan kedi evleri de soğuk gecelerde kedilerin sığınması için belirli yerlere bırakılacak.

Mevcut beslenme noktalarının yanı sıra 50 yeni noktaya daha mama ve su kabından oluşan yeni beslenme noktası oluşturacak ekipler, hayvanların yiyeceğe daha kolay ulaşmasını sağlayacak kaplar sayesinde sokakta yiyecek bulmakta zorluk çekecek hayvanların aç ve susuz kalmasını önlemeye çalışacak.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hiçbir hayvanı aç ve susuz bırakmayacaklarını söyledi. Özsöyler, "Şehrin 140 noktasında besleme noktaları var. Pandemi sürecinde bu besleme noktalarına sürekli uğrayarak yemek ve su bırakıyoruz. Gaziantep hayvan dostu bir şehir. Hepsi bize emanet. Her türlü bakımları üstlendik. Hayvan severlerin gözleri arkada kalmasın" diye konuştu.