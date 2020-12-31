Çatıya çıkan vatandaşı Bakan Selçuk ikna etti

Rize'de 8 katlı binanın çatısına çıkarak intihar etmek isteyen kişiyi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk telefonla görüşüp ikna etti.Piriçelebi Mahallesi'ndeki 8 katlı Medine İş Hanı'nın çatısına çıkan 50 yaşındaki İ.U. ekonomik şartlardan dolayı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler'den yardım istediğini dile getirdi. Emniyet güçleri tertibat alırken, olayı duyan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile İ.U. arasında bir telefon görüşmesi oldu. Telefonda vatandaşı ikna eden Bakan Selçuk intihardan vazgeçirmeyi başardı. Binadan aşağıya indirilen İ.U. sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Aile, Çalışma e Sosyal Hizmetler Rize İl Müdürlüğü de Bakan Selçuk'un talimatı üzerine İ.U.'nun ailesine ulaşarak çalışma başlattı.