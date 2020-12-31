Çorum'da iki köy karantinaya alındı

Çorum'da koronavirüs vakalarında artış gözlenen Gökköy ve Atçalı köyleri İl Hıfzısıhha Kurulu kararıyla karantinaya alındı.

31 Aralık saat 12.00'den itibaren izalosyana taübi tutulan köyler 10 gün boyunca karantinada olacak. İzolasyon uygulanacak olan köylerin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri tedbir aldı. Köylerin koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında karantinaya alındığını açıklayan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi; "Köylerimizde veya mahallelerimizde vaka sayılarında bir artış olduğunu gözlemlersek karantinaya almaktan da kaçınmıyoruz. İstiyoruz ki iyi olan tabloyu daha iyiye çekelim. Kısa süre içerisinde bu virüs illetinden kurtulalım" dedi.