Çorum'da vali ve başkan koronavirüs denetiminde

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni yıl önce koronavirüs denetimleri yaptı. Uygulama noktasında vatandaşları önce uyaran sonra yeni yıllarını tebrik eden Vali Mustafa Çiftçi, sürücülere çeşitli hediyeler verdi.

Çorum'da Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yılbaşında 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi polis ve jandarma ekiplerinin koronavirüs denetimlerine katıldı. Ankara-Çorum Karayolundaki uygulama noktasında denetim yapan vali ve belediye başkanı, sürücüleri önce pandemi kurallarına uymaları konusunda uyardı sonra da yeni yıllarını kutlayarak çeşitli hediyeler verdiler. Vali Mustafa Çiftçi ve Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, daha sonra polis ve jandarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdiler.