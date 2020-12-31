Cuma Hutbesi 1 Ocak 2021: Diyanet İşleri Başkanlığı ile 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yazılan ve içeriğinde güncel bilgiler ve pek konuda bilgi ve öğüt yer alan Cuma Hutbesi 1 Ocak 2021 için yayına alındı. Bugünkü hutbeyi okumak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı ile 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? sorusuna yoğun şekilde cevap aramaya devam ediyor.

DİYANET 1 OCAK 2021 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

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