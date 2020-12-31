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1 Ocak 2021: ile 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi konusu nedir?

Her hafta Cuma günü tarafından kaleme alınarak pek çok bilgi ve öğüt sunulan 1 Ocak 2021 günü için yayınlandı. Bugün namaz ibadetini yerine getirecek olanlardan hutbeyi okumak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı ile 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? öğrenmek istiyor. İşte ve konusu…

Giriş Tarihi: 1.1.2021 01:19 ABONE OL
Cuma Hutbesi 1 Ocak 2021: Diyanet İşleri Başkanlığı ile 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi konusu nedir?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her hafta yazılan ve içeriğinde güncel bilgiler ve pek konuda bilgi ve öğüt yer alan Cuma Hutbesi 1 Ocak 2021 için yayına alındı. Bugünkü hutbeyi okumak isteyenler Diyanet İşleri Başkanlığı ile 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi konusu nedir? sorusuna yoğun şekilde cevap aramaya devam ediyor.

DİYANET 1 OCAK 2021 CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Cuma hutbesi 1 Ocak 2021 konusu ve diğer tüm detaylar şöyle;


GEÇMİŞİN MUHASEBESİ, GELECEĞİN İMARI

Muhterem Müslümanlar!

Ömür takviminden her gün bir yaprak daha eksilirken, her geçen yıl, bizi Rabbimizin huzurundaki hesap gününe biraz daha yaklaştırıyor. Hayat sermayemiz azalırken, ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterlerimiz kabarıyor.

Aziz Müminler!

Geçen yıllarımızın muhasebesini yapalım. Nefsimizi hesaba çekip kendimizle yüzleşelim. Hata ve günahlardan vazgeçip tövbe edelim. Rabbimize, kendimize, ailemize ve tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım. Zira Cenâb-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bizi şöyle uyarıyor: "Ey iman edenler! Allah'a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın!"

Kıymetli Müslümanlar!

Gelecek günlerimizi Allah'ın rızası doğrultusunda planlayalım. Dünyevî heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretimizi heba etmeyelim. Aldığımız her kararın, söylediğimiz her sözün, işlediğimiz her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğünü, duyulduğunu, bilindiğini ve bütün bunlardan hesaba çekileceğimizi unutmayalım.


Değerli Müminler!

Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: "Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder."[2]

O halde, samimiyetle Rabbimize yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve iyilikle dolacağı bir ömür geçirme kararlılığında olalım. Salgınla imtihanda olduğumuz bu zor günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi daima canlı tutalım.

  • [1] Haşr, 59/18.
  • [2] Nesâî, Cihâd, 24.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

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Cuma Hutbesi 1 Ocak 2021: Diyanet İşleri Başkanlığı ile 1 Ocak 2021 Cuma hutbesi konusu nedir?
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