Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Diyanet ile Cuma namazı kılınışı ile okunacak dualar ve sureler

Cuma namazı kılınışı ve kaç rekat olduğu, bugün namaz ibadetini yerine getirecek olanlarca bilgi tazelemek amacıyla araştırılıyor. Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusuna ek olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler detayları hakkında bilgilere erişilmek isteniyor.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKAT? CUMA NAMAZI KILINIŞI, OKUNACAK DUALAR VE SURELER

Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Sorusu yanıtları ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile Cuma namazı kılınışı, okunacak dualar ve sureler detayları şöyle;