Depremzedeler için buruk yılbaşı! Depremzedeler yılbaşına buruk giriyor

İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti. 17 bina tamamen yıkılırken, binin üzerinde binada hasar meydana geldi. Depremde yakınlarını ve evlerini kaybedenler yılbaşına buruk giriyor.



İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi hayatını kaybetti, binin üzerinde kişi yaralandı. 17 bina tamamen yıkılırken binin üzerinde binada hasar meydana geldi. Yaklaşık 15 bin kişi evsiz kaldı. Kimisi yakınlarını kaybetti kimisi de eşyalarıyla birlikte tüm anılarını yitirdi. AFAD'ın kurduğu çadırlara yerleşen depremzedeler, kısa sürede yeni yuvalarına ya da bayraklı'da yapılan konteyner kente yerleştirildi. Depremzedeler, bir anları buruk olarak 2021 yılına girmeye hazırlanıyor.





KOMŞULARIMIZI KAYBETTİK

Deprem anında yıkılan Emrah Apartmanı'nda annesi Ayla Gürel (59) ve kız kardeşi Ebru Deringöl (38) ile birlikte komşu ziyaretine gittikleri için şans eseri kurtulan Serap Deringöl (40), yeni yıl öncesi duygularını SABAH ile paylaştı. Yılbaşını bir hafta önce taşındıkları 3 katlı müstakil evlerinde gireceklerini söyleyen Deringöl, "Herhangi bir kutlama yapmayı düşünmüyoruz. Buruk bir yılbaşı olacak. Depremde bütün komşularımızı kaybettik. Annem, kız kardeşim ile birlikte geçireceğiz. Annem kız kardeşimin çocuklarına baktığı için daha önceki evimize yakın bir yerde ev tuttuk. Yüksek katlı apartmanda oturmak istemediğimiz için 3 katıl müstakil bir apartmandan daire tuttuk" dedi. Annesi ve kız kardeşi ile birlikte çadırda bir aya yakın bir süre kaldıklarını anlatan Deringöl, "Ailemle birlikte hayata tutunmaya çalışıyoruz. Çok sevdiğimiz komşularımızı kaybettik. Birbirimize destek olmaya çalışıyoruz. Tüm eşyalarımız, anılarımız enkaz altında kaldı. Bir tek kare fotoğrafımız bile kalmadı. Kendi evimizi ve eşyalarımızı, hatıralarımızı özlüyoruz. Emrah Apartmanı'ndaki komşumuz Nevin teyzemizin çorbasını özlüyorum" dedi.

YILBAŞININ DİĞER GÜNLERDEN FARKI YOK

32 kişiye mezar olan Emrah Apartmanı'nda 2.5 yaşındaki oğlu Barlas ile annesi Fatma Ateş'i kaybeden Yağmur Gürman (27) , "Bu yılbaşının benim için diğer günlerde hiçbir farkı yok. Herhangi bir kutlama yapmayacağım. Hiçbir arkadaşım ve akrabamla da görüşmeyeceğim. Her gün hüzünlü geçiyor. Yılbaşı benim için sıradan bir gün olacak. Dertler kederler azalmıyor. Hala oğlumun ve annemin acısını yaşıyorum. Üzüntüm, acım ilk günkü gibi taze. İnşallah herkes için hayırlı bir olur" diye konuştu.

AYDA VE ATAKAN İLE BİRLİKTE OLACAĞIM

Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat sonra çıkarılarak İzmir depreminin simgesi haline gelen 3.5 yaşındaki Ayda Gezgin, annesini kaybetti. Ayda'nın babası Uğur Gezgin, 2 evladıyla birlikte yeni bir hayat kurmaya başladı. Uğur Gezgin, "Atatürk Mahallesi'ndeki evimize yerleştik. Yeni yıla kızım Ayda ve oğlum Atakan ile birlikte gireceğiz. Kutlama yapmayacağız. Acımız ilk günkü gibi taze. Bizim için buruk bir yılbaşı olacak. Ayda'nın durumu iyi. Her geçen gün kendini daha da toparlıyor. Elimden geldiği kadar kızıma ve oğluma hem anne hem baba olmaya çalışıyorum. Hüzünlü bir yılı geride bırakıyoruz. İnşallah 2021 hepimiz için huzurlu, sağlıklı ve güzel bir olur" dedi.