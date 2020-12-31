Derince’ye PCR merkezi kuruldu

Kocaeli Sağlık Bilimleri Üniversitesi Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüsle mücadelede önemli bir adım atıldı. Covid-19 pandemi dönemindeki en önemli ihtiyaçlardan olan ve hastalığın tanısında kritik öneme sahip iki adet son teknoloji PCR test cihazı, kurulan merkezde hizmete başladı. Böylece Kocaeli'nde ki PCR testi yapılan merkez sayısı üçe yükseldi. Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen merkezde artık Covid-19 şüphesi bulunan hastalardan alınacak numuneler hızla çalışılarak aynı gün sonuçlandırılacak ve böylece tedavide zaman kaybı yaşanmayacak.

'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTIK'

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyarette bulunarak yeni kurulan PCR merkezi ile ilgili önemli bilgiler verdi. Sağlık Bakanlığı ve Kocaeli Valiliği koordinasyonunda ilimizdeki tüm kurumlarla işbirliği içerisinde olduklarını vurgulayan Op. Dr. Yüksel Pehlevan, yeni kurulan test merkezi ile Kocaeli'deki koronavirüsle mücadele çalışmalarının gücüne güç katılacağını belirtti. Pehlevan "Covid-19 pandemi dönemindeki en önemli ihtiyaçlardan biri olan PCR (koronavirüs) testleri, SBÜ Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurulan yeni merkezimizde bugün itibariyle hizmet vermeye başlamış durumda" dedi.

'HIZLI SONUÇ ALACAĞIZ'

Hastanede daha önce alınan numunelerin başka merkezlere gönderilerek tahlil edildiğini hatırlatan Pehlevan, "Hastane bünyesinde kurulan bu merkez sayesinde artık hastaneye başvuran hastaların testleri burada tahlil edilerek test sonuçlarının çok daha hızlı çıkması sağlanacak. Bu da bize tedavi ile ilgili önemli avantajlar sağlayacak. 2 adet PCR cihazına ve günlük bin hasta kapasitesine sahip merkezde testler aynı gün içinde sonuçlandırılıyor" ifadelerini kullandı.

İLÇELERDEKİ TESTLERİ DE SONUÇLANDIRACAK

Açıklamasını sürdüren Pehlevan, "Laboratuvarımızda kurulan son teknoloji cihazlar ve donanımlı personellerimizle yalnızca hastanemizde değil çevre ilçelerden de alınacak olan Covid-19 numuneleri ile PCR testlerinin zaman kaybetmeden en hızlı şekilde sonuçlanmasını hedeflemekteyiz. Bu önemli merkezin kurulmasındaki desteklerinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a, emeği geçen herkese teşekkür ediyor, merkezimizin ilimize hayırlı olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.