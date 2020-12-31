Dolandırıcılar jandarmanın dedektiflerinden kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Efeler ilçesinde H.S. isimli vatandaşı dolandıran iki zanlıyı yakalamayı başardı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından 74 saatlik kamera incelemesi sonucu yakalanan 2 dolandırıcı adliyeye sevk edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri emniyet ve asayişin sağlanması, halkın huzur ve güvenliğinin devam ettirilmesine yönelik gece gündüz çalışıyor. Suç ve suçlulukla ısrarlı ve kararlı mücadeleye aralıksız devam eden jandarma ekipleri 4 Aralık'ta Efeler ilçesi Baltaköy mahallesinde H.S. isimli vatandaşın dolandırılması olayı ile ilgili soruşturma başlattı. Jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma timlerince (JASAT) ekipleri olayı aydınlatabilmek için 11 güvelik kamerası ile Mobese kameralarının 74 saatlik kaydını inceledi. Yapılan incelemede zanlıların olay yerine ön plakası sökülmüş, arka plakası ise kasanın arka kapağı açık bırakılarak gizlenmiş beyaz renkli kamyonetle geldiğini belirledi. Aracın plakası uzun süren incelemenin ardından belirlendi. Ardından dolandırıcı şahısların Ç.K.. ve S.K. olduğu belirlendi. Gözaltın alınan zanlılar adliyeye sevk edildi.