Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar? E Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır?

Ülkemizde Kovid-19 salgını nedeni ile korona testi yapılmaya devam ediliyor. Kendilerinde coronavirüs belirtilerini hisseden vatandaşlar korona testi için sağlık merkezlerine başvuruda bulunuyor ve test işlemleri gerçekleştiriliyor. Koronavirüs test sonuçları e nabız sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Henüz sorgulama işlemleri için kafa karışıklığı yaşayanlar için tüm detaylar haberimizde yer alıyor. Peki E Nabız ile Covid-19 test sonucu sorgulama nasıl yapılır? Koronavirüs test sonucu kaç günde ve ne zaman çıkar?
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlar koronavirüs testi yaptırdıktan sonra sonuçlarını e-Nabız sistemi üzerinden öğrenebiliyorlar. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte, TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan korona virüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.
1- Herhangi bir Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak.
2- Açılan Sayfada en başta yer alan e-Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan e-Nabız Sisteminde Covid-19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
Bu adımda size e-nabız kayıt ve e-Nabız şifresi nasıl alınır yöntemlerini aktaracağız. e-Nabız kayıt olmak için e-Devlet üzerinden ya da enabiz.gov.tr adresi üzerinden yapabilirsiniz.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
Sizi karşılayan ilk ekran "Kullanım Şartları" olacaktır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum" yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretleyip, kişisel bilgilerinizin istendiği form açılacaktır. Bu bilgileri de doldurmalısınız.
En önemli özelliklerden biri olan paylaşım seçeneklerini belirleyerek sağlık bilgilerinizin kimin görüp görmeyeceğine karar verebilirsiniz.