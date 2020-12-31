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Emekli polis, teknesinde ölü bulundu

'da balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay (50), teknesinde ölü bulundu. Altınay'ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 12:40 Son Güncelleme: 31.12.2020 12:42 ABONE OL
Emekli polis, teknesinde ölü bulundu

Kendisine ait 'Rüçhan Bey' adlı tekneyle dün balık avına çıkan emekli polis memuru Bekir Altınay'dan haber alamayan yakınları, akşam saatlerinde durumu 158 Sahil Güvenlik Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine Antalya açıklarındaki tekneye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Altınay'ı teknede hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Bekir Altınay'ın öldüğü belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Ölüm nedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılacak otopsiyle belirlenecek olan emekli polisin cenazesinin, Burdur'un Bucak ilçesi Kızılkaya köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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Emekli polis, teknesinde ölü bulundu
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