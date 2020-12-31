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Emniyetten videolu mesaj:"Görev tamam!"

'ın Bahçesaray ilçesinde, rahatsızlanan kişi polis helikopteriyle hastaneye ulaştırıldı. Kalp krizi geçiren 76 yaşındaki Cevahir Yadikar'ı Van-Bahçesaray yolunun kardan kapalı olması nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. Hastanın Van'a sevkinin kapanan yol nedeniyle karadan yapılmasının mümkün olmaması üzerine Van Emniyet Müdürlüğünden yardım istendi. Bunun üzerine Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şubesince görevlendirilen polis helikopteri, hasta ile refakatçisini ilçeden alarak Van'da bekleyen sağlık ekiplerine ulaştırdı.

Giriş Tarihi: 31.12.2020 11:38 ABONE OL
Emniyetten videolu mesaj:Görev tamam!

Van Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Servisi tarafından 30.12.2020 günü saat 18:00 sıralarında, 76 yaşındaki Cevahir Yadikar'ın kalp krizi geçirdiği ancak il merkezine sevkinin kardan kapanan yollar nedeniyle mümkün olmadığı ve ivedi bir şekilde hastaneye ulaştırılması gerektiği bildirildi.

Bunun üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğü'ne (Günhan Filo) bağlı Sikorsky S70 helikopter ile hasta Cevahir Yadikar ve refakatçisi, Bahçesaray ilçesinden alınararak Van merkezine getirilerek, 112 ekiplerine ulaştırıldı.

Emniyet'ten videolu mesaj: "Görev tamam!" | Video

Görevini başarılı bir şekilde tamamlayan uçuş ekibi, saat 19.15'te güvenle iniş gerçekleştirdi.

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Emniyetten videolu mesaj:"Görev tamam!"
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