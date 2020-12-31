Erzincan milletvekilleri, esnafı ziyaret etti

TBMM'nin 1 aylık tatile girmesiyle birlikte Erzincan'a gelen Milletvekillileri esnaf ziyaretinde bulundular. AK Parti İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile birlikte eski sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret eden Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, esnaflara hayırlı işler dileyerek sohbet ettiler.



Gerçekleşen ziyaret ile ilgili bir açıklama yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Meclisin kapanmasıyla birlikte memleketimiz Erzincan'dayız, bugünde esnafımızı ziyarete çıktık, kış sektöründe faaliyet gösteren sobacılar gibi üretim yapan arkadaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Gördüğümüz şu ki elbette sıkıntılı sektörler var ama gerçekten satışı düşmeyen sektörlerde var. Daha çok mobilya, beyaz eşya, sağlık sektörü, gıda gibi sektörlerde çok büyük sıkıntılar yok ama kahvehaneler, berberler ve lokantalarda sıkıntılar mevcut. Bu konu hükümetimiz tarafından esnafımıza ne yapabiliriz diye 2 aydır çalışılıyor, biliyorsunuz yayınlanan genelgeyle seyyanen bin lira her ay 3 ay boyunca yardım yapılacak, ayrıca 500 lira da kira yardımı yapılacak. İnşallah ocak ayından itibaren esnaflarımız bu desteklerle işini devam ettirecekler.



'EL BİRLİĞİYLE BU İŞİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'



Bu pandemi süreci bütün dünyada problem, dolayısıyla Ülkemizi de etkiliyor, bugün sevindirici bir haberi hepimiz birlikte aldık, aşılar geldi, dolayısıyla bu aşının gelmesiyle hastalık ortadan kalkmayacak ama halkımıza moral olacak, tekrar işimizin başına döneceğiz inşallah. Gördüğümüz şu ki Erzincan esnafı bizimle birlikte bizde Erzincan esnafıyla birlikteyiz. AK Parti hükümeti olarak her daim Esnafımızın yanındayız. Ne dertleri varsa gidermeye çalışıyoruz. Erzincan'da esnafımıza Allah kolaylık versin, hepimize Allah kolaylık versin bu pandemi sürecinde hepimiz de zarar gördük yıprandık ama el birliğiyle bu işin üstesinden geleceğiz dedi.

'DEVLET VATANDAŞIN YANINDADIR'



AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır, ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Malumunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi 26 Aralıkta tatile girdi, 1 aylık bir süre içerisinde tüm milletvekilleri şehirlerinde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla esnafımızın dertlerini dinlemek için şehrimize geldik. Esnafımızın problemlerini yerinde görerek, ilgili bakanlıklarımıza aktarıyoruz. Sahadan gelen problemlere Hükümetimiz konuya vakıf, inanıyorum ki önümüzde süreçte aşının gelmesiyle birlikte sıkıntıların çözüleceğine olan ümidimiz tam. Bu süreçte devletimiz vatandaşının yer almıştır. Gerek faz 1-2-3 ödemleriyle vatandaşlarımızın yanında yer almıştır. Ayrıca esnafıma yönelik destekler de devam ediyor. Bu süreçte sıkıntı çekmelerine rağmen her zaman biz devletimizin yanında yer alırız, devletimiz var olsun diyerekten çok güzel devletçilik örneği sergileyen Erzincan'daki bütün esnaflarımıza saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum" dedi.