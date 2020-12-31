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Esnafı bıçakladı! Sağlık personeline kafa attı

’da 80 saatlik kısıtlamaya sadece dakikalar kala ortalık karıştı. 25 yaşındaki Berkay D isimli genç, çarşıda tartıştığı esnafı bıçaklayıp daha sonra aynı bıçakla kendisine zarar verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri onun canını kurtarmaya çalışırken, o, 112 sağlık personeline kafa attı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 31.12.2020 23:04 ABONE OL
Esnafı bıçakladı! Sağlık personeline kafa attı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Cumhuriyet caddesi üzerinde esnaflık yapan E.Sedat Aydın ile tartışmaya başlayan Berkay D, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla esnafı bacağından yaraladı. Sinir kirizi geçiren genç daha sonra aynı bıçakla kendine de zarar vermeye başladı. Kendisini sırtından ve bacağından yaralayan Berkay D'ye olay yerine çağırılan 112 acil sağlık ekipleri yardım etmek istedi.

MÜDAHALE EDEN EKİBE SALDIRDI

Uzun süre ambulansa binmemek için direnen yaralı genç zorla ambulansa alındı. Burada yaralarına müdahale eden sağlık ekiplerinden birine kafa atan saldırgan, aynı sağlık ekiplerinin zoruyla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Esnafı bıçakladı! Sağlık personeline kafa attı
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