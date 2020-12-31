Esnafı bıçakladı! Sağlık personeline kafa attı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Cumhuriyet caddesi üzerinde esnaflık yapan E.Sedat Aydın ile tartışmaya başlayan Berkay D, tartışmanın büyümesi üzerine eline aldığı bıçakla esnafı bacağından yaraladı. Sinir kirizi geçiren genç daha sonra aynı bıçakla kendine de zarar vermeye başladı. Kendisini sırtından ve bacağından yaralayan Berkay D'ye olay yerine çağırılan 112 acil sağlık ekipleri yardım etmek istedi.

MÜDAHALE EDEN EKİBE SALDIRDI

Uzun süre ambulansa binmemek için direnen yaralı genç zorla ambulansa alındı. Burada yaralarına müdahale eden sağlık ekiplerinden birine kafa atan saldırgan, aynı sağlık ekiplerinin zoruyla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.