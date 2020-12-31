Fatih’teki kuyumcu soygununda flaş gelişme

İstanbul'un ilçelerinden Fatih'te Fevzipaşa Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde yaşanan soyguna ilişkin flaş gelişmeler yaşandı.

İddiaya göre; yabancı uyruklu 3 kişi, siyah bir araçla cadde üzerinde bulunan kuyumcuya geldi. Kuyumcuya giren şüpheliler, dükkanda temizlik yapan kuyumcu çalışanı Sinan Yaşar'ı silahla darp ederek bir miktar ziynet eşyası ve kasada bulunan paraları çaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Sinan Yaşar'ı Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşan şüpheliler, Millet Caddesi üzerinde bir motosikletli kuryeye çarptı. Motosikletli kurye kendisine çarpan şüphelilere sinirlenerek peşlerine takıldı. Bir süre sonra şüpheliler Çapa Kan Merkezi'nin yanında bulunan demir korkuluklara çarparak durabildi. Araçtan inen şüpheliler ellerindeki 2 çuvalla yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Soygunun ardından polis ekipleri kaçan şüphelilerin peşine düştü.

POLİSE ATEŞ AÇTI

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada kimliği tespit edilen şüphelilerin İstanbul Avcılar'daki gizlendikleri daireye baskın yapıldı. Dairede, Çok sayıda fişek, susturuculu silah ve soygunda elde edilen altınlar ele geçirildi. Polislerden kaçmaya çalışan 38 yaşındaki Valiko D, etrafa ateş açtı. Emniyet görevlilerince bacağından vurularak etkisiz hale getirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

İfadesinde çok pişman olduğunu belirten Valiko, daireyi kiralayan Genadi L. isimli suç ortağıyla birlikte, 'Yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürüyor.