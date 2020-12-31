Gaziantep’e 38 yeni ambulans

Sağlık Bakanlığınca Gaziantep'e gönderilen 38 yeni ambulans törenle hizmete alındı. Vali Davut Gül, yeni ambulanslarla birlikte kentte faaliyette olan ambulans sayısı 110'a çıktı.

Ambulansların hizmete girmesi nedeniyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, halen 72 ambulansın hizmet verdiği kentte ambulans sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü söyledi. Vali Gül, "Koronavirüs nedeniyle yurt dışında, Amerika'da, Avrupa'da 3 bin - 5 bin dolara hizmetler verilirken bizde tamamı bedava oldu" diye konuştu.

112 Acil Servisinin çalışmaları hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Umut Mutlu Tiryaki ise, KOVİD-19 nedeniyle sağlık çalışanlarının yoğun mesai harcadığını söyledi. Tiryaki, "Gaziantep'teki 112 ekiplerimiz bu dönemde 19 milyon kilometre yol yaparak 230 bin vakaya müdahale etti. Geçen yıla göre 112'nin müdahale ettiği vakalarda büyük bir artış var. Hizmete giren yeni ambulanslarla ciddi bir şekilde rahatlayacağız" dedi.

Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Sait Kirazoğlu, Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın da katıldığı törende yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine ambulansların anahtarları teslim edildi.