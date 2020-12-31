Geçen yıl MPİ büyük ikramiye hangi ile çıktı? Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ile geçtiğimiz yıl büyük ikramiye hangi illere çıktı?

Milli Piyango yılbaşı 2021 çekilişi öncesi vatandaşlar, geçtiğimiz yılki ikramiyelerin ne kadar olduğunu ve hangi illere isabet ettiğini merak ediyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz yıl büyük ikramiye dörde bulundu. Şanslı numaralar, 4 farklı ilimizden satın alınan biletlere isabet etti. Geçen yıl yılbaşı çekilişi büyük ikramiyesi hangi illere çıktı?

GEÇEN YIL BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLLERE ÇIKTI?

Geçtiğimiz yıl 80 milyon TL'lik büyük ikramiye İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine çıktı. Büyük ikramiye dörde bölündü, biletlerin hepsi çeyrek bilet.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Her yılın başında sayısız insanın şansları sayesinde ödül kazanmasını sağlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 2021 yılbaşı bilet fiyatlarından tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

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