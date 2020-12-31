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Gelin-kaynana 10 gün ara ile koronaya yenildi

'de Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı , önce annesi ’nu  koronavirüs nedeniyle kaybetti. Anne acısı yaşayan Musa Mısırlıoğlu, 10 gün sonra da eşi ’nu aynı koronavirüs nedeniyle kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 1.1.2021 01:54 ABONE OL
Gelin-kaynana 10 gün ara ile koronaya yenildi

Gölcük ilçesi Şehitler Mahallesi'nde oturan Gölcük Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı Musa Mısırlıoğlu'nun annesi kısa bir süre önce rahatsızlandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yapılan testleri sonucu koronavirüse yakalandığı tespit edilen Hanife Mısırlıoğlu (93), 10 gün önce yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mısırlıoğlu'nun koronavirüs nedeniyle tedavi gören 4 çocuğunun annesi eşi Melek Mısırlıoğlu (74) da öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Melek Mısırlıoğlu'nun cenazesi Başiskele ilçesinde toprağa verildi.

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Gelin-kaynana 10 gün ara ile koronaya yenildi
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