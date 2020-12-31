Haliliye belediyesinden ‘beyaz bayrak’ projesi

Haliliye Belediyesi, gıda satışı yapan işletmelerde insan sağlığına ve tüketici haklarına önem gösteren nitelikli ve temiz işyerlerine yönelik 'Beyaz Bayrak' projesini hayata geçirdi.

Yapılan denetimlerde Beyaz Bayrak almaya hak kazanan işletme yetkililerine belgelerini taktim eden Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Beyaz Bayrak uygulamasında vatandaşlarımızın temiz ve hijyen açısından, aynı zamanda da işletmelerin kullandığı ürünlerin sağlık açısından güvenliği ile ilgili arkadaşlarımız detaylı bir inceleme yaptılar" dedi.Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, başlattığı Beyaz Bayrak uygulamasını ilk olarak gıda satışı yapan işletmelere yönelik gerçekleştirdi. Zabıta ekiplerince belirlenen denetim formunda yer alan, "işyeri ile ilgili şartlar, gıda malzeme ve kullanılan ekipmanla ilgili şartlar ve çalışan personelle ilgili şartlar" konusunda toplam 45 maddelik şartlara uygun işletmelerin denetimini sağladı. Denetimler sonucunda şartları sağlayan işletmeler belirlendi ve işletmelere sertifikaları verilmek üzere bir program düzenlendi.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen sertifika teslim programına Çulcuoğlu Restoran İşletmeni Ahmet Şerif Çulcu, Dedecan Ocakbaşı İşletmeni Cumali Mintaş ve Taş Saray Restoran İşletmeni Hüseyin Yavuz katıldı.

İşletme sahipleriyle görüşen Başkan Mehmet Canpolat, halk sağlığını korumaya yönelik atılan adımların, diğer işletmelere de örnek olmasını istediklerini söyledi. Başkan Canpolat, Beyaz Bayrak uygulamasının diğer sektörlere de uygulamak istediklerini kaydederek, şunları kaydetti:

"Haliliye Belediyesi olarak Zabıta Müdürlüğümüz ile birlikte sahada bir çalışma icra ettik. Bu doğrultuda halkın yoğun olarak tüketimde kullandığı restoranlarımızla ilgili beyaz bayrak çalışması gerçekleştirdik. Bu proje inşallah berberler, kuaförler, fırınlar ve kasaplar şeklinde devam edecek. Bu Beyaz Bayrak uygulamasında vatandaşlarımızın temiz ve hijyen açısından ve aynı zamanda da işletmelerin kullandığı ürünlerin sağlık açısından güvenliği ile ilgili arkadaşlarımız detaylı bir inceleme yaptılar. Bir komisyon kurdular, bu komisyon çerçevesi içerisinde sahadaki, alandaki işletmelerimiz gezildi. Hem hijyen yönünden hem de kullanılan ürünler yönünden incelenmesi sonucunda bu arkadaşlarımız, Haliliye Belediyesinin başlatmış olduğu Zabıta Müdürlüğümüzün restoran sektöründeki işletmelerimizde Beyaz Bayrak uygulamasına geçmiş olduk."

DENETİMLER SÜRECEK

Bundan sonraki süreçte denetimlerin aralıksız olarak devam edeceğinin altını çizen Başkan Canpolat, açıklamasını şöyle tamamladı:"Haliliye Belediyesi olarak sahada Zabıta Müdürlüğü ve ekibindeki arkadaşlarımız gezecekler dolaşacaklar bu standartlarda bu normlara sahip olan işletmelerimizle ilgili Beyaz Bayrak dağıtımımız, sertifika dağıtımımız törenimiz devam edecek. Diğer işletmelerinde bir an önce iyileştirilmesi veya kanuna hukuka uygun olarak kendi standartlarını geliştirmesiyle ilgili olarak arkadaşlarımız sürekli takipte olacaklar. Bu doğrultuda Taş Saray Restoran işletmemiz, Dedecan Ocakbaşı işletmemiz ve aynı zamanda Çulcuoğlu Restoran işletmemiz hem sertifikalarını hem de Beyaz bayraklarını aldılar. İşletmelerin önünde bunu dalgalandıracaklar ve sertifikalarını, bayraklarını duvara asacaklar, bu uygulama devam edecek ve birçok sektöre hem esnafımızı teşvik etme açısından bir an önce modernleşmesi ve standartların yükselmesi hem de tüketim olarak vatandaşlarımız evet burası Haliliye Belediyesi tarafından denetlenmiş, hijyen açısından denetlenmiş normların üstünde bir işletme olup ben burada gönül rahatlığı ile ihtiyaçlarını giderebilecektir."

Yapılan denetimlerde beyaz bayrak almaya hak kazanan işletme sahipleri ise böylesi bir çalışmanın yapılmasından dolayı Başkan Canpolat'a teşekkür ettiler.

Başkan Mehmet Canpolat, açıklamaların ardından işletme sahiplerine Beyaz Bayrak ve sertifikalarını verdi.