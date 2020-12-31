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Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek öldü

’da iddiaya göre alkol aldıktan sonra yeni yılın ilk dakikalarında atılan havai fişek gösterisini izlemek için çıktığı 5’inci kattaki evinin balkonundan dengesini kaybederek düşen Hüseyin Sayır (66), yaşamını yitirdi

DHA
Giriş Tarihi: 1.1.2021 03:57 ABONE OL
Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek öldü

Olay, saat 00.05 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi Kanuni Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre evinde alkol alan Hüseyin Sayır, yılbaşı nedeniyle kentin çeşitli bölgelerinde düzenlenen havai fişek gösterilerini izlemek için 5'inci kattaki evinin balkonuna çıktı. Gösteriyi izlerken dengesini kaybeden Sayır, apartmanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sayır'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Havai fişek gösterilerini izlemek için çıktığı balkondan düşerek öldü
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