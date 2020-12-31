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Hemşireyi rehin alan şüpheli etkisiz hale getirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 31.12.2020 ABONE OL
İstanbul'da, özel tıp merkezinde bıçaklı bir saldırgan hemşireyi rehin aldı. Olay, dün öğlen Şişli'de meydana geldi. Tıp merkezine gelen Ramazan K., tartıştığı hemşire Hayrünisa Can'ı bıçakla rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin çalışması sonucu Ramazan K. ikna oldu. Ramazan K. gözaltına alınırken fenalaşan hemşire ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emniyete götürülen şüphelinin rehin aldığı hemşirenin ablası ile gönül ilişkisi olduğu ve araları bozulunca da intikam amacı ile olayı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.
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Hemşireyi rehin alan şüpheli etkisiz hale getirildi
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