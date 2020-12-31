İlçe emniyet müdüründen hayat kurtaran müdahale

İstanbul Şişli'de özel bir cerrahi tıp merkezine gelerek bir hemşireyi rehin aldıktan sonra polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan saldırgan tutuklandı. Saldırganın 3 yıl önce evlenmek için kaçtığı kadına altın ve para verdiğini ancak kadının evli olduğunu öğrenmesi üzerine ayrıldığı ve intikam almak için olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Rehin alınan hemşirenin ise İlçe Emniyet Müdürünün müdahalesi sonucu kurtarıldığı öğrenildi.

Şişli Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi üzerinde dün saat 15.30 sıralarında özel bir cerrahi tıp merkezinde meydana gelen olayda, Ramazan K.(30) bıçakla tıp merkezine girmiş ve montun altında sakladığı ekmek bıçağıyla burada çalışan hemşire Hayrünnisa C.'yi rehin almıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldıktan sonra saldırganı ikna etme çalışmalarına başlamıştı.





SUÇ MAKİNASI ÇIKTI



Şahsın ikna olmaması üzerine ise, saldırganın bir anlık boşluğundan yararlanan Şişli polisi, Ramazan K'yı etkisiz hale getirerek hemşireyi kurtarmış ve saldırganı da gözaltına almıştı. Olayın ardından emniyete götürülen ve işsiz olan Ramazan K.'nın burada ifadesi alındıktan sonra "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından adli işlemleri yapılması sonrası adliyeye sevk edildi. Saldırganın emniyette "yaralama", "tehdit" ve "kadına karşı şiddet" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE



Gözaltına alınan Ramazan K., ile hemşire Hayrünnisa C.'nin ablası Şeyma D. ile yaklaşık 3 yıl önce görüşmeye başladıkları ve evlenmek için kaçtıktan sonra D'nin evli olduğunu öğrendiğini söyledi. Ramazan K.'nın bu süreçte Şeyma D.'ye altın para verdiği ancak evli olduğunu öğrenince ayrıldıkları öğrenildi. Şeyma D.'den geri istediği altın ve paraları geri vermediği ailesiyle arasının bozulduğu öğrenilen Ramazan K.'nın Şeyma D.'ye ulaşamaması üzerine kardeşi Hayrünnisa C'yi çalıştığı tıp merkezine giderek rehin aldığı öğrenildi.





HAYAT KURTARAN MÜDAHALE



Öte yandan olay esnasında hemşireyi bırakması için ikna olmayan Ramazan K.'ya Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin organize çalışması devam ettiği esnada Şişli İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın bir anlık boşluğundan yaralanarak saldırganı etkisiz hale getirdiği belirlendi.

O MÜDAHALENİN GÖRÜNTÜLERİ NEFES KESTİ



Hemşirenin boğazına bıçağı dayayan saldırgan korku dolu anlar yaşattı. Polislerle bir süre diyalog yaşayan saldırganın kararlı olduğu gözüktü. Ramazan K.'yı ikna etmek onunla bir süre konuşan polis memuru, saldırganın bir anlık boşluğundan faydalanarak üzerine kapandı. Diğer polislerin de müdahale ettiği olayda saldırgan etkisiz hale getirildi.