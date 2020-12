İlçe nüfusunun 2 katı kadar hastaya hizmet verildi

Şanlıurfa Siverek Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Mehmet Kubilay Gökçe, 2020 yılı istatistiklerini açıkladı.



Başhekim Gökçe, 200 yataklı Devlet Hastanesi'nde son bir yılda ilçe nüfusunun 2 katı kadar hastaya bakıldığını söyledi.



7'den 70'e ulaşılmadık hasta kalmadığını ifade eden Başhekim Mehmet Kubilay Gökçe, tüm poliklinik çalışanlarının adeta vatandaşa hizmet etmek için yarıştığını belirtti.





Son 1 yılda 650 bin hastaya bakıldığını aktaran Başhekim Mehmet Kubilay Gökçe, "Hastanemizde görevli tüm sağlık çalışanlarımız vatandaşa birebir hizmet etmek için çalışıyor 200 yataklı devlet hastanemiz 2020 yılı içerisinde ilçe nüfusunun 2 katı kadar hastaya hizmet verdiklerini belirterek şunları kaydetti. ''1 Ocak'tan 31 Aralık 2020 yılının son gününe kadar yaklaşık 650 bin hasta olmak üzere Acil servisimizde ise 150 bin vatandaşımız sağlık hizmetinden faydalandı. Kovid-19 sürecinde doktorlarımız ve hastane çalışanları olarak yoğun ve özverili çalışmalar sürdürdük, vakaların düşüşe geçmesiyle inşallah 2021 yılını sağlıklı bir şekilde atlatırız, hastanemiz her zaman ve her anlamda vatandaşına hizmet vermek için tüm ekibiyle görevinin başındadır'' diye konuştu.



-1.800 EVDE BAKIM HASTAMIZA HİZMET VERDİK



Evde Sağlık Hizmetleri Birimi olarak günlük yüz hasta ziyaret edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandığını belirten Gökçe, ''Evde bakım birimizde bin 800 hastamız mevcut, doktorumuzun refakatinde sağlık çalışanlarımız evlerde sağlık hizmeti bekleyen hastalarımıza her gün düzenli olarak kontrolleri sağlanıyor. Kayıtlı hastalarımızın kontrolleri, ilaç reçeteleri ve muayeneleri yapılıyor, yıl içerisinde birden fazla ziyaret edilen evde bakım hastalarımızın yıllık oranlarımız ile birlikte yaklaşık 36 bin hastaya hizmet ulaştırmış oluyoruz'' ifadelerini kulandı.