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İlginç olay! 'da çöp dökmek için evden çıkan kız çocuğu, 'da bulundu

'nın ilçesinde, dün çöp dökmek için evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki kız çocuğu M.K., polis ekiplerince 'da bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 18:05 ABONE OL

Cikcilli Mahallesi'ndeki evinden dün saat 13.00 sıralarında çöp dökmek için ayrılan M.K., bir daha geri dönmedi. Ailesi, M.K.'nin gidebileceği her yeri aradı, sonuç alamayınca da polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.K.'nin Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgedeki polis merkeziyle irtibata geçen asayiş ekipleri M.K.'nin bulunmasını sağladı. M.K.'nin işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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İlginç olay! Alanya'da çöp dökmek için evden çıkan kız çocuğu, Hatay'da bulundu
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