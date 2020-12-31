İlginç olay! Alanya'da çöp dökmek için evden çıkan kız çocuğu, Hatay'da bulundu

Cikcilli Mahallesi'ndeki evinden dün saat 13.00 sıralarında çöp dökmek için ayrılan M.K., bir daha geri dönmedi. Ailesi, M.K.'nin gidebileceği her yeri aradı, sonuç alamayınca da polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışması başlatan Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, M.K.'nin Hatay'ın İskenderun ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgedeki polis merkeziyle irtibata geçen asayiş ekipleri M.K.'nin bulunmasını sağladı. M.K.'nin işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.