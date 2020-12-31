İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemleri son günlerde epey ilgi görüyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayat eve sığar uygulaması hayatımızın her alanında bulunuyor. Son olarak alınan karara göre, İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımalarda HES kodu zorunlu olacak. Yaklaşan tarih dolasıyla İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı aracılığıyla işlemler halledilmeye çalışıyor. Peki İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu eşleştirme ekranı
Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 önlemleri kapsamında toplu ulaşımda İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi başlıyor. Bu kapsamda ilk etapta HES kodu olmayan kişilerin HES kodlarını almaları gerekiyor. HES kodu almak için TC. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 3 yol var. E-devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile kod almanız mümkün…
İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.
HES KODUNUZU TANIMLAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayınlanan genelge gereği 15 Ocak 2021 tarihinden itibaren, toplu ulaşımda HES kodu eşleştirilmemiş İstanbulkartlar geçersiz sayılacak. Koronavirüs riski taşıyan yolcular, kent içinde toplu taşımadan yararlanamayacak.
Hayat Eve Sığar uygulamasında "Karekodlarım" sekmesine tıklanır. Açılan ekranda "Kategori, Alan Adı ve Adres Bilgileri" alanları doldurulur. Oluşturulan karekodun çıktısı ilgili alana asılabilir.
HES kodu, "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanacak ve kod kullanım süresi seçilecek ve kod oluşturulabilir.
Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm yönetim, vatandaşların kendi kontrolünde.
Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyor. Hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesini görüntüleyebiliyor, dilerse iptal edebiliyor ya da yetkilerini kaldırabiliyor.
HES kodu ayrıca SMS yöntemiyle de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e SMS olarak atılabilir. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacak. (Kısa mesaj örneği: HES 1234567890 1234 15. Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli)
HES koduna e-Devlet uygulaması üzerinden de ulaşmak mümkün. e-Devlet uygulaması üzerinden Sağlık Bakanlığının HES Kodu Üretme ve Listeleme sekmesine giriş yapılarak HES Koduna ait üretme, silme, sorgulama ve detaylarını görüntüleme işlemleri yapılabiliyor.
"Hayat Eve Sığar" uygulaması, Play Store ve App Store üzerinden cep telefonlarına ücretsiz indiriliyor.