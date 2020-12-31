İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemleri son günlerde epey ilgi görüyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hayat eve sığar uygulaması hayatımızın her alanında bulunuyor. Son olarak alınan karara göre, İstanbul'da 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımalarda HES kodu zorunlu olacak. Yaklaşan tarih dolasıyla İstanbulkart HES kodu tanımlama ekranı aracılığıyla işlemler halledilmeye çalışıyor. Peki İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama nasıl yapılır? İstanbulkart HES kodu eşleştirme ekranı

İSTANBULKART HES KODU YÜKLEME VE TANIMLAMA NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı'nın covid-19 önlemleri kapsamında toplu ulaşımda İstanbulkart HES kodu yükleme ve tanımlama işlemi başlıyor. Bu kapsamda ilk etapta HES kodu olmayan kişilerin HES kodlarını almaları gerekiyor. HES kodu almak için TC. Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 3 yol var. E-devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS ile kod almanız mümkün…