İzmirli asker Diyarbakır’da vefat etti

İzmirli jandarma uzman çavuş Abbas Gezer görev yaptığı Diyarbakır'da vefat etti. Gezer'in intihar mı ettiği ya da kaza kurşunu kurbanı olup olmadığı otopsi sonucu belli olacak. Gezer'in ölüm baba Hasan ile anne Maviş Gezer'i yasa boğarken, evlerine Türk bayrağı asıldı.

Diyarbakır'da görev yapan İzmirli jandarma uzman çavuş Abbas Gezer vefat etti. Gezer'in cenazesi kesin ölüm nedeninin belli olması için otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonucuna göre Gezer'in intihar mı ettiği yoksa kaza kurşunu sonucu mu öldüğü kesinleşecek.

Gezer'in ölümü silah arkadaşlarını, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Baba Hasan ile anne Maviş Gezer oğullarının vefat haberi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı. Bir süre önce organlarını bağışladığı öğrenilen Jandarma uzman çavuş Abbas Gezer'in ailesi taziyeleri Selçuk Zafer Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kabul etti. Gezer ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.