Jandarmadan alkol denetimi

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince Siverek – Çermik karayolu 15'inci kilometresindeki Dağbaşı Karakolu noktasında yapılan denetimde araç sürücülerine alkol testi yapılarak izin belgeleri ve evrakları kontrol edildi.

Trafik kuralları ve emniyet kemerinin öneminin hatırlatıldığı uygulamada sürücülerin yeni yılı kutlandı.

Yeni yılda beklentisini anlatan sürücü Özcan Karahat, "Koronavirüs yüzünden kötü bir sene geçirdik. Aşıların çıkmış olması bizi umutlandırdı. İnşallah yılbaşı gecesinde alınan tedbirlere insanlarımız uyar, yeni yıla girmemizle beraber virüs bitmiş ve eski yaşantımıza dönmüş oluruz." dedi.

Gece boyunca devam edecek denetimlerde 24 sürücüye işlem yapılırken 8 araç trafikten men edildi.

Öte yandan Polis ekipleri ise ilçe merkezinde yılbaşı kısıtlamaları kapsamında denetimlerini sürdürüyor.