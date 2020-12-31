Kadınların el emeği, göz nuru! İlmek ilmek para kazanıyorlar

Tarihi halıların kaybolmasını önleyen kursiyerler hem sanat öğreniyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ömerli Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, Aile Destek Merkezi'nde bünyesinde devam eden 'Halı Dokuma Kursu'nu ziyaret ederek, çalışmalar hakkında kurs öğretmeninden bilgi aldı.



Geleneksel Anadolu kültürünün önemli öğelerinden birisi olan halı dokumacılığının yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla faaliyet gösteren kursta, bin bir emekle halı ve kilim dokuyan kadınlar burada attığı her ilmekten para kazanıp aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Farklı yaş gruplarından 12 kadın, eğitim aldıktan sonra dünyada dokuması çok zor olan halıları tezgahlarında el emeği göz nuru ilmek ilmek işliyorlar. Kursiyerler, önceden saraylarda kullanılan ve günümüzde kaybolmaya yüz tutmuş halıları yeniden gün yüzüne çıkarıyor. düğüm tekniğiyle merkez tezgahlarında halı dokuyan kursiyerler, ilmek başına para alıyor. Hem meslek sahibi olan kursiyerler hem de aile ekonomilerine katkı sağlamanın mutluluğunu yaşıyorlar.



Kurs Öğretmeni Hasbiye Demir, "Bizleri ziyaret eden ve bu imkanı hazırlayan Kaymakamımız Sayın Abdullah Huzeyfe Çakmak ve Belediye Başkanımız Sayın Hüsamettin Altındağ'a teşekkür ederim. Ömerli ilçemizde 27 yıldır kadınlarımıza bu sanatı öğretiyoruz. Onlarca kadınımız burada hem bu sanatı öğrendiler hem de para kazanıp aile ekonomilerine katkıda bulundular. kursiyerlerimizin yaptığı halıları anlaşmalı olduğumuz firmaya veriyoruz. malzemeleri firma temin ediyor, bizlere, kadınlarımıza da el emeklerinin karşılığını veriyorlar. her bir satırda 700 ilmek bulunuyor ve ilmek başına kursiyerlerimize para ödeniyor. Şuan 12 kursiyerimiz halen devam ediyor. Pandemiden dolayı sosyal mesafeli çalışmak için vardiyalı geliyorlar." dedi.