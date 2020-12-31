Kuruyemiş tezgahlarında hareketlilik

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında yılbaşı gecesini vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde geçirecek. Eğlence mekanlarının da önlemler kapsamında kapalı olması nedeniyle Türkiye, yeni yılı evinde karşılayacak. Durum böyle olunca kuruyemişe de talep oldukça arttı.

Şanlıurfa'da Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağında vatandaşların yılbaşını evde geçirecek olması nedeniyle kuruyemiş satıcıları, yaşanan talep yoğunluğunu karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Tarihi kapalı çarşı çerezciler pazarında son günlerde yoğunluk yaşandığı görülüyor. Kuruyemiş esnafı, yılbaşı ve yasak nedeni ile satışlarda adeta patlama yaşadıklarını belirtti.

"EVDE STOK YAPANLAR VAR"

Kuruyemiş ürünlerine bu hafta içerisinde baya bir talep olduğunu kaydeden Recep Çelik, "Üç günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve yılbaşı başı var. Bundan dolayı evde zaman geçirecek vatandaşlar kuruyemişe yöneldi. Üç günlük yasak için vatandaş, çerezleri fazla fazla alıp evde stok ediyor. He yer kapalı olacağından dolayı vatandaşta tedbirini alıyor. Özellikle son iki günde baya bir yoğunluk hatta bazen sıraya bile girebiliyorlar. Daha çok yasak olduğu için vatandaşın kuruyemişe yöneldiğini düşünüyorum. Şanlıurfa'da en çok vatandaş çekirdek türü alıyor. Gecelerde uzun ve insanlar çekirdek daha fazla tüketiyor. Kuruyemiş fiyatlarında hemen hemen aynı çok az bir artış oldu" ifadelerini kullandı.