Mekke’nin Fethi mesajları ve sözleri: En güzel, dualı, hadisli, kısa ve uzun Mekke’nin Fethi kutlama mesajları

Mekke'nin Fethi mesajları sosyal medyada yoğun ilgi görüyor. Müslümanların, Kureyşliler'in elindeki Mekke'yi 11 Ocak 630 tarihinde fethetmesiyle birlikte önemi giderek arttı. Hem Hz. Muhammed'in doğduğu ve büyüdüğü şehir olması hem de bu anlamlı günün bugüne denk gelmesiyle birlikte kısa uzun, dualı Mekke fethi kutlama mesajı araştırmaları hız kazandı. İşte en güzel, kısa, uzun, hadisli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri…
Müslüman alemi için oldukça özel ve anlamlı olan Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri ile önem kazanıyor. Haberimizde, kısa, uzun, anlamlı, resimli seçenekleri ile Mekke'nin Fethi kutlama mesajları, ve sözleri görselleriyle yer alıyor.
Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!
Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!
Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı, taşı ki neslin tükenmesin!
Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!
Bugün mekkenin fetih yıldönümü.tüm islam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine)uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını rabbım'dan niyaz ederim.
Bugün Mekkenin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...
31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.
Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!
Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı,taşı ki neslin tükenmesin!Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!
Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke'nin Fethi'nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.
Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile
110/1,2,3- Allah'ın yardımı ve fetih (Mekke fethi) geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde, Rabbine hamd ederek tespihte bulun ve O'ndan bağışlama dile. Çünkü O tövbeleri çok kabul edendir.
48/25- Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve (ibadet amacıyla) bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer, oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle, inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, (Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi). Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer, inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık.
48/1- Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik.1 1
48/10- Sana bîat edenler ancak Allah'a bîat etmiş olurlar.2 Allah'ın eli onların ellerinin üzerindedir. Verdiği sözden dönen kendi aleyhine dönmüş olur. Allah'a verdiği sözü yerine getirene, Allah büyük bir mükâfat verecektir. 2
Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılında, Ramazan ayının 13. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı. (4 Ocak 630) Hicri takvime göre 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. âyetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlar'la Kâbe'yi tavaf etti.