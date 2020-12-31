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Mekke'nin fethi Miladi takvime göre ne zaman? ?

İslam alemi için en özel günlerden biri olan Mekke'nin fethi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İslamiyet’in ilk savaşlarından ve Müslümanların zaferiyle sonuçlanan fetih 11 Ocak 630 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarih Hicri takvimde Hicret'in 8. yılına, Ramazan ayının 10. Gününe denk gelir. slamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan Mekke'nin fethinin 1390. Yıl dönümü bugüne denk geliyor. Peki Mekke'nin fethi Miladi takvime göre ne zaman? ?

Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:16 ABONE OL
Mekke'nin fethi Miladi takvime göre ne zaman? Mekke'nin fethinin bu sene kaçıncı yılı?

Mekke'nin Fethi tarihi ile ilgili bilgiler an itibariyle sorgulanıyor. İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan Mekke'nin fethinin Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Böylelikle HZ. Muhammed'in önderliğinde Kureyşlilere karşı verilen mücadele sonunda cahiliye dönemi son bulmuştur. Peki Mekke'nin fethi Miladi takvime göre ne zaman? Mekke'nin fethinin bu sene kaçıncı yılı?

MEKKE'NİN FETHİ MİLADİ TAKVİME GÖRE NE ZAMAN?

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarih Hicri takvimde Hicret'in 8. yılına, Ramazan ayının 10. Gününe denk gelir. Mekke'nin Fethi'nin 2019 yılı itibariyle 1389. Yıldönümü, 2020 yılı itibariyle 1390. Yıldönümü kutlanıyor.

Ülkemizde son yıllarda Mekke'nin fetih tarihi 10 gün önceye çekilerek Miladi 31 Aralık/ 1 Ocak'ta kutlanmaya başlandı.

MEKKE NASIL FETHEDİLDİ, ÖNEMİ NEDİR?

Hz. Muhammed Mekke'ye haber göndererek, öldürülenlerin kan bedellerinin ödenmesini veya Beni Bekir kabilesiyle olan ittifakın sonlandırılmasını, aksi halde Hudeybiye Antlaşması'nın bozulmuş sayılacağını ve savaşa mecbur kalacaklarını bildirdi. Mekkeliler, teklifleri reddettiler ve harbe hazırlanacaklarını bildirdiler. Mekkeliler daha sonra fikir değiştirip Ebu Süfyan'ı Müslümanları bir barışa ikna etmesi için Medine'ye gönderdiler. Ancak görüşmelerden hiçbir netice alınamadı.

Hz. Muhammed, Hicret'in 8. yılı, Ramazan ayının 10. günü, 10 bin kişilik bir ordu ile Medine'den çıktı (1 Ocak 630). 20 Ramazan'da (11 Ocak 630) Hz. Muhammed ordusunu 4 kola ayırdı ve ordusuna şu emri verdi:

"Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz."

Hz. Muhammed hareket emri verdi ve Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. 3 kol herhangi bir direnişle karşılaşmazken Halid bin Velid'in komutasındaki 4. kol, İkrime bin Ebu Cehil önderliğindeki küçük bir saldırıyı geri püskürttü.

Hz. Muhammed, Mekke'ye girer girmez genel af ilan edildiğini bildirdi ve Ebu Süfyan'a bildirdiği şekilde, kimseye dokunulmayacağını ilan etti. Ardından içerisinde 360 put bulunan Kâbe'ye yöneldi. İsra Suresi'nin 81. ayetini okuyarak putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kabe'yi tavaf etti.

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Mekke'nin fethi Miladi takvime göre ne zaman? Mekke'nin fethinin bu sene kaçıncı yılı?
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