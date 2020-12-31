Mekke'nin Fethi tarihi ile ilgili bilgiler an itibariyle sorgulanıyor. İslamiyet'in yayılması, Mekke'de cahiliye devrinin sona ermesi ve böylece sağlıklı bir dini hayata geçilmesi açısından büyük önem taşıyan Mekke'nin fethinin Müslümanların zaferiyle sonuçlanmıştır. Böylelikle HZ. Muhammed'in önderliğinde Kureyşlilere karşı verilen mücadele sonunda cahiliye dönemi son bulmuştur. Peki Mekke'nin fethi Miladi takvime göre ne zaman? Mekke'nin fethinin bu sene kaçıncı yılı?

MEKKE'NİN FETHİ MİLADİ TAKVİME GÖRE NE ZAMAN?

Mekke'nin Fethi, 11 Ocak 630 yılında gerçekleşmiştir. Bu tarih Hicri takvimde Hicret'in 8. yılına, Ramazan ayının 10. Gününe denk gelir. Mekke'nin Fethi'nin 2019 yılı itibariyle 1389. Yıldönümü, 2020 yılı itibariyle 1390. Yıldönümü kutlanıyor.