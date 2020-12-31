Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar açıklandı! MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları

Türkiye'de milyonlarca vatandaş Milli Piyango sonuçlarını heyecanla bekliyor. Saat 14.30'da başlayan çekilişte 10 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon ve 10 milyon TL kazandıran numaralar belli oldu. Peki, bu yıl gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde Milli Piyango 10 bin TL, 120 bin TL ve 10 milyon TL kazanan numaralar hangileri oldu? Haberimizin içerisinden Milli Piyango kazandıran numaraları görüntüleyebilir, sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…

SON DAKİKA: MİLLİ PİYANGO SORGULAMA - 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ

İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango sonuçları ve kazandıran numaralar listesi