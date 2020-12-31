Milli Piyango 120 bin TL kazandıran numaralar açıklandı! MPİ Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları

Türkiye'de milyonlarca vatandaş Milli Piyango sonuçlarını heyecanla bekliyor. Saat 14.30'da başlayan çekilişte 10 bin TL, 120 bin TL, 1 milyon ve 10 milyon TL kazandıran numaralar belli oldu. Peki, bu yıl gerçekleştirilen yılbaşı çekilişinde Milli Piyango 10 bin TL, 120 bin TL ve 10 milyon TL kazanan numaralar hangileri oldu? Haberimizin içerisinden Milli Piyango kazandıran numaraları görüntüleyebilir, sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz…
İşte, kategorilere göre 2021 Milli Piyango sonuçları ve kazandıran numaralar listesi
10 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ
0691011
4001754
5979616
0512389
1981937
10 BİN TL LİSTE DEVAMI:
6087564
5164794
3014604
8215939
4743712
9242476
6460939
0894591
9973378
9289810
9899874
0880807
6441284
5228109
2915185
6692569
4399558
5851982
9861669
9267039
0928162
0106598
10 BİN TL LİSTE DEVAMI:
3402648
8686639
7722537
6343481
0982520
5142621
8824549
1817607
5885277
8856005
4938985
9135344
6552587
1376436
0337447
9333522
3718191
7481420
8853344
1493282
4342372
2756377
7861988
1860949
4701534
5610241
1003303
4217450
2692740
1750484
0869903
2729157
2638064
5340214
8749220
8806311
2275828
2325717
1460987
3630314
6202321
10 BİN TL LİSTE DEVAMI:
8750392
2955066
6969682
0206075
5599555
0553050
1158652
8211932
7393495
1065184
9308903
5393884
0979843
3930517
0929389
0290712
5085054
7092858
0929604
7137156
5323128
8970760
6064002
1146786
6556644
7028178
4326654
6024890
8777482
7758994
2238384
9405513
120 BİN TL KAZANAN NUMARALAR SIRALI LİSTESİ
9989608
9226048
9751643
9986763
7686590
4482473
6338587
5787953
4714334
2309341
3312378
9499197
5367672
3612599
8628569
1149804
4308593
1259479
6354870
5308813
3447800
4860396