Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanıyor? MPİ Milli Piyango çekilişi saat kaçta? İşte Milli Piyango çekilişi canlı izleme ekranı

AMORTİ RAKAMLARI NEDİR?

Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır. Yani amorti çıkan biletiniz tam ise 100 lira, yarım ise 50 lira, çeyrek ise 14,5 lira ikramiye kazanmış olursunuz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI İŞLEMİ İLE BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango Online ile bu yıl gerçekleşecek olan büyük çekiliş için detaylar belli oldu. Dağıtılacak ikramiyeler resmen açıklanırken, biletler de hızla tükenmeye başladı. Milli Piyango sonuçları açıklanması ile birlikte Milli Piyango sorgulama işlemi en çok merak edilen konu olacak.

Milli Piyango sorgulama işlemlerinizi aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak yapabilirsiniz.