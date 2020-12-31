Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi son 1 rakama ne kadar ikramiye veriyor? MPİ yılbaşı bileti 1 bilene ne veriyor?

Milli Piyango Online ile 2021 yılbaşı Milli Piyango çekilişi için saatler kaldı. Öğlen başlayacak olan çekiliş heyecanı, gece yarısı sona erecek. Akşam saatlerinde düzenlenecek MPİ canlı yayını ile 2021 Milli Piyango YIlbaşı çekiliş sonuçları belli oluyor. Büyük ikramiyenin yanında diğer kategorilerdeki ikramiye tutarları da şans oyunu tutkunları için merak konusu oldu. Bunlardan birisi de Milli Piyango'da son 1 rakama verilen ikramiye miktarı... Peki, Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi son 1 rakama ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?
Her yıl rakamlara çıkan meblağ değişiklik gösteriyor. Bu sene ilk defa Milli Piyango Online koordinesinde gerçekleştirilecek.. İşte geçen yılki Milli Piyango'nun sonuçlarına göre ikramiye tutarları...
2021 Milli Piyango ikramiye türleri ve tutarları
|
İkramiye Adedi
|
İkramiye miktarı (TL)
|
İkramiye tutarı (TL)
|
1
|
100.000.000
|
100.000.000
|
2
|
10.000.000
|
20.000.000
|
10
|
1.000.000
|
10.000.000
|
30
|
120.000
|
3.600.000
|
100
|
10.000
|
1.000.000
|
200
|
5.000
|
1.000.000
|
500
|
1.000
|
500.000
|
10.000
|
500
|
5.000.000
|
40.000
|
400
|
16.000.000
|
200.000
|
300
|
60.000.000
|
700.000
|
200
|
140.000.000
|
2.000.000
|
100
|
200.000.000
|
63 Tes. İkr.
|
100.000
|
6.300.000
|
2.950.906
|
|
563.400.000
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MİLLİ PİYANGO SON 1 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 1rakamına göre 70 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 2 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 2 rakamına göre 140 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 5 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 4 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 4 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanıldı.
MİLLİ PİYANGO SON 3 RAKAMA NE KADAR İKRAMİYE VERİYOR?
Geçtiğimiz yıl son 3 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanıldı.