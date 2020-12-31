Bugün Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta ne zaman gerçekleşecek? Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milli Piyango Yılbaşı çekilişi için adeta nefesler tutuldu. Büyük ödülün 100 Milyon TL olduğu çekiliş 31 Aralık günü gerçekleşirken bu yıl ikramiye satılan bir bilete çıkana kadar çekilişin devam edeceği ifade edilirken şans oyunu severler için heyecan dorukta. Çekiliş sonucu bu sene televizyon ekranlarından canlı yayınla duyurulacak. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi hangi kanalda? İşte konuya dair tüm detaylar…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Bu yıl Sisal Şans tarafından gerçekleştirilecek olan Milli Piyango yılbaşı çekilişi satılan bir bilete çıkana kadar devam edecek. Gelen bilgiye göre; 31 Aralık'ta Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı ile beraber saat 23:00'te başlayacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük yılbaşı ikramiyesi olan 100 milyon TL canlı yayında sahibini bulacak…