Milli Piyango çekilişi sonuçları 10 milyon TL kazandıran rakamlar belli oldu! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı hemen bilet sorgula

Günün en önemli konularından birisi olan Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor. Satın aldıkları çeyrek, yarım veya tam biletler ile zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları kazandıran rakamları öğrenmeye çalışıyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekiliş neticesinde 10 Milyon TL kazandıran numaralar da belli oldu. Böylelikle, iki talihli vatandaş, 10 Milyon TL'nin sahibi olmaya hak kazandı.

Milli Piyango bilet sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

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31 Aralık 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 14.30 itibarı ile Milli Piyango Online ve MPİ TV üzerinden canlı çekiliş ile çekilmeye başladı. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi, amorti rakamları ile büyük ikramiyenin açıklanacağı gece yarısına kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi, bu sene de 2021 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve pratik olarak sabah.com.tr'den gerçekleştirebilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO 10 MİLYON KAZANDIRAN SAYILAR

İki talihli vatandaşa çıkacak 10 milyon TL'lik ikinci büyük ikramiyenin çekilişi de gerçekleştirildi. Böylelikle, Milli Piyango sonuçları kapsamında 10 milyon TL kazandıran açıklandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 10 Milyon TL kazandıran numaralar ne oldu?

İşte, 10 Milyon TL kazandıran numaralar;