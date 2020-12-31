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Milli Piyango çekilişi sonuçları 10 milyon TL kazandıran rakamlar belli oldu! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı hemen bilet sorgula

Büyük bir merakla beklenen Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor. Milli Piyango yılbaşı sonuçları kapsamında 10 Milyon TL büyük ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. En büyük ikinci ikramiye olma özelliği taşıyan bu ikramiye, talihli iki vatandaşa çıktı. Peki, 10 Milyon TL kazandıran sayılar neler oldu? Haberimizden, Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı ekranı ile beraber 10 Milyon TL kazandıran numaraları öğrenebilirsiniz. İşte, Milli Piyango 10 milyon TL kazandıran rakamlar ve Milli Piyango MPİ hızlı bilet sorgulama motoru...

Giriş Tarihi: 31.12.2020 21:54 Son Güncelleme: 31.12.2020 21:55 ABONE OL
Milli Piyango çekilişi sonuçları 10 milyon TL kazandıran rakamlar belli oldu! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı hemen bilet sorgula

Günün en önemli konularından birisi olan Milli Piyango 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları açıklanıyor. Satın aldıkları çeyrek, yarım veya tam biletler ile zengin olma hayalleri kuran vatandaşlar, 31 Aralık Milli Piyango sonuçları kazandıran rakamları öğrenmeye çalışıyor. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekiliş neticesinde 10 Milyon TL kazandıran numaralar da belli oldu. Böylelikle, iki talihli vatandaş, 10 Milyon TL'nin sahibi olmaya hak kazandı.

Milli Piyango bilet sorgulama 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuçları MPİ hızlı bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI MPİ HIZLI BİLET SORGULA

31 Aralık 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 14.30 itibarı ile Milli Piyango Online ve MPİ TV üzerinden canlı çekiliş ile çekilmeye başladı. Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi, amorti rakamları ile büyük ikramiyenin açıklanacağı gece yarısına kadar devam edecek. Her yıl olduğu gibi, bu sene de 2021 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama motoru ile işlemlerinizi hızlı ve pratik olarak sabah.com.tr'den gerçekleştirebilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO 10 MİLYON KAZANDIRAN SAYILAR

İki talihli vatandaşa çıkacak 10 milyon TL'lik ikinci büyük ikramiyenin çekilişi de gerçekleştirildi. Böylelikle, Milli Piyango sonuçları kapsamında 10 milyon TL kazandıran açıklandı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları neticesinde 10 Milyon TL kazandıran numaralar ne oldu?

İşte, 10 Milyon TL kazandıran numaralar;

3813252

8216776

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bu yıl Milli Piyango sonuçları heyecan içerisinde bekleniyor. Online çekiliş ile gerçekleştirilecek büyük çekilişin detayları belli oldu. En çok merak edilen konu ise Milli Piyango Sorgulama 2021 Yılbaşı araması olacak…

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MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, CANLI YAYINLANACAK MI?

Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30'da canlı yayınlanmaya başlayacak olan yılbaşı çekilişinde, büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar, çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Ayrıca saat 23.00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanalında canlı yayınla ekranlarda olacak.

14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

(Satılan bilete çıkana kadar çekiliş tekrarlanacağı için net süre verilememektedir.)

TOPLAM İKRAMİYE 563 MİLYON 400 BİN TL !

Oyunseverler biletlerini, hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alabiliyor. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 563 milyon 400 bin TL olacağı çekiliş sonrası, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını sabah.com.tr'den kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

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Milli Piyango çekilişi sonuçları 10 milyon TL kazandıran rakamlar belli oldu! Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı hemen bilet sorgula
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