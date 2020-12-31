Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango Sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi büyük ikramiye sonuçları ve telefondan hızlı bilet sorgulama

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonra eriyor. Yeni yıla sayılı saatler kala milyonlarca kişinin gözü kulağı bugün gerçekleştirilecek olan yılbaşı özel çekilişi ile ilgili son dakika gelişmelerine çevrilmişti. Milli Piyango Online, resmi internet sitesinden çekilişe dair tüm bilgileri açıkladı. 14:30'da başlayacak tarihi çekilişin akşam saatlerine kadar devam etti. 100 Milyon TL'lik büyük ikramiye çıkan sayılar ve kazandıran numaralar listesi belli oldu. Milli Piyango sorgulama 2021 yılbaşı çekilişi sonuçları ve telefondan online bilet sorgulama ekranı için ile size çıkan ikramiyeyi kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. İşte MPİ Milli Piyango sorgulama ve yılbaşı özel çekilişine dair son dakika haberleri!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE ONLİNE BİLET SORGULAMA

Milli Piyango sonuçları için milyonlarca kişinin gözü kulağı yılbaşı özel çekilişine çevrildi. 100 Milyon TL'nin yanı sıra birçok ikramiyenin dağıtılacağı günü büyük umutlarla bekleyenler Milli Piyango sonuçları sorgulama heyecanını yine burada yaşayacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün saat 14:30'da başladı. MPİ çekiliş sonuçları öğrenmek için Sabah'ın Milli Piyango sayfasını takip edebilirsiniz.

İşte Milli Piyango sonuçları yılbaşı bileti sorgulama ekranı;